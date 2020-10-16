Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|7,9440
|7,9450
|7,9030
|7,9040
|Avro
|9,3010
|9,3020
|9,2700
|9,2710
|Sterlin
|10,2500
|10,3100
|10,2010
|10,2520
|İsviçre Frangı
|8,6620
|8,7060
|8,6300
|8,6730
|ANKARA
|ABD Doları
|7,9140
|7,9940
|7,8730
|7,9530
|Avro
|9,2610
|9,3410
|9,2300
|9,3100
|Sterlin
|10,1900
|10,4000
|10,1410
|10,3510