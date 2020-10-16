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Ekonomi Döviz kurları
Ekonomi

Döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-10-16 17:41:22 -
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

PERŞEMBE CUMA
Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 7,9440 7,9450 7,9030 7,9040
Avro 9,3010 9,3020 9,2700 9,2710
Sterlin 10,2500 10,3100 10,2010 10,2520
İsviçre Frangı 8,6620 8,7060 8,6300 8,6730
ANKARA
ABD Doları 7,9140 7,9940 7,8730 7,9530
Avro 9,2610 9,3410 9,2300 9,3100
Sterlin 10,1900 10,4000 10,1410 10,3510

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