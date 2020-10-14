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Ekonomi Döviz kurları
Ekonomi

Döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-10-14 17:02:13 -
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

SALI ÇARŞAMBA
Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 7,9230 7,9240 7,9120 7,9130
Avro 9,3100 9,3110 9,3080 9,3090
Sterlin 10,2640 10,3150 10,3050 10,3560
İsviçre Frangı 8,6550 8,6980 8,6520 8,6960
ANKARA
ABD Doları 7,8930 7,9730 7,8820 7,9620
Avro 9,2700 9,3500 9,2680 9,3480
Sterlin 10,2040 10,4140 10,2450 10,4550

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