Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|7,9230
|7,9240
|7,9120
|7,9130
|Avro
|9,3100
|9,3110
|9,3080
|9,3090
|Sterlin
|10,2640
|10,3150
|10,3050
|10,3560
|İsviçre Frangı
|8,6550
|8,6980
|8,6520
|8,6960
|ANKARA
|ABD Doları
|7,8930
|7,9730
|7,8820
|7,9620
|Avro
|9,2700
|9,3500
|9,2680
|9,3480
|Sterlin
|10,2040
|10,4140
|10,2450
|10,4550