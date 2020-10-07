Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|7,7760
|7,7770
|7,8640
|7,8650
|Avro
|9,1620
|9,1630
|9,2480
|9,2490
|Sterlin
|10,0630
|10,1130
|10,1400
|10,1540
|İsviçre Frangı
|8,4860
|8,5290
|8,5620
|8,6050
|ANKARA
|ABD Doları
|7,7460
|7,8260
|7,8340
|7,9140
|Avro
|9,1220
|9,2020
|9,2080
|9,2880
|Sterlin
|10,0030
|10,2130
|10,0800
|10,2900