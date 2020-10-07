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Ekonomi Döviz kurları
Ekonomi

Döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-10-07 17:17:16 -
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

SALI ÇARŞAMBA
Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 7,7760 7,7770 7,8640 7,8650
Avro 9,1620 9,1630 9,2480 9,2490
Sterlin 10,0630 10,1130 10,1400 10,1540
İsviçre Frangı 8,4860 8,5290 8,5620 8,6050
ANKARA
ABD Doları 7,7460 7,8260 7,8340 7,9140
Avro 9,1220 9,2020 9,2080 9,2880
Sterlin 10,0030 10,2130 10,0800 10,2900

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