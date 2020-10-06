Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|7,7660
|7,7670
|7,7760
|7,7770
|Avro
|9,1530
|9,1540
|9,1620
|9,1630
|Sterlin
|10,0510
|10,1010
|10,0630
|10,1130
|İsviçre Frangı
|8,4670
|8,5090
|8,4860
|8,5290
|ANKARA
|ABD Doları
|7,7360
|7,8160
|7,7460
|7,8260
|Avro
|9,1130
|9,1930
|9,1220
|9,2020
|Sterlin
|9,9910
|10,2010
|10,0030
|10,2130