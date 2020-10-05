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Ekonomi Döviz kurları
Ekonomi

Döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-10-05 17:02:05 -
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

CUMA PAZARTESİ
Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 7,7570 7,7580 7,7660 7,7670
Avro 9,0880 9,0890 9,1530 9,1540
Sterlin 10,0130 10,0630 10,0510 10,1010
İsviçre Frangı 8,4110 8,4540 8,4670 8,5090
ANKARA
ABD Doları 7,7270 7,8070 7,7360 7,8160
Avro 9,0480 9,1280 9,1130 9,1930
Sterlin 9,9530 10,1630 9,9910 10,2010

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