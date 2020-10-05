Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|7,7570
|7,7580
|7,7660
|7,7670
|Avro
|9,0880
|9,0890
|9,1530
|9,1540
|Sterlin
|10,0130
|10,0630
|10,0510
|10,1010
|İsviçre Frangı
|8,4110
|8,4540
|8,4670
|8,5090
|ANKARA
|ABD Doları
|7,7270
|7,8070
|7,7360
|7,8160
|Avro
|9,0480
|9,1280
|9,1130
|9,1930
|Sterlin
|9,9530
|10,1630
|9,9910
|10,2010