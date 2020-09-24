Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|7,6970
|7,6980
|7,6180
|7,6190
|Avro
|8,9900
|8,9910
|8,8790
|8,8800
|Sterlin
|9,8150
|9,8640
|9,7580
|9,8070
|İsviçre Frangı
|8,3540
|8,3960
|8,2670
|8,3080
|ANKARA
|ABD Doları
|7,6670
|7,7470
|7,5880
|7,6680
|Avro
|8,9500
|9,0300
|8,8390
|8,9190
|Sterlin
|9,7550
|9,9650
|9,6980
|9,9080