  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Döviz kurları
Ekonomi

Döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-09-24 17:15:45 -
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE
Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 7,6970 7,6980 7,6180 7,6190
Avro 8,9900 8,9910 8,8790 8,8800
Sterlin 9,8150 9,8640 9,7580 9,8070
İsviçre Frangı 8,3540 8,3960 8,2670 8,3080
ANKARA
ABD Doları 7,6670 7,7470 7,5880 7,6680
Avro 8,9500 9,0300 8,8390 8,9190
Sterlin 9,7550 9,9650 9,6980 9,9080

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hafızalardan silinmeyecek! Akdeniz'deki savaşı Türkiye kazandı
Gündem

Hafızalardan silinmeyecek! Akdeniz'deki savaşı Türkiye kazandı

Dünyanın en önemli ilk üç turizm bölgesinden biri olanAkdeniz’de Türkiye aralarında İtalya, Yunanistan, Hırvatistan, Fas, Portekiz, Fransa, ..
Türkiye'ye askeri tehditte bulundular! Küstah sözler
Dünya

Türkiye'ye askeri tehditte bulundular! Küstah sözler

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye'nin Çinli şirketler ile yakın ilişkileri kurması durumunda Türkiye-ABD askeri ortaklıklarının zara..
Bakan Soylu'dan kiritik İHA açıklaması
Gündem

Bakan Soylu'dan kiritik İHA açıklaması

Katıldığı televizyon programında gündemi değerlendiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İHA'ları Türkiye'den daha iyi kullanan bir ülke yok d..
Satılık 2011 model Audi A5
Satılık 2011 model Audi A5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı