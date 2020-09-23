Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|7,6530
|7,6540
|7,6970
|7,6980
|Avro
|8,9770
|8,9780
|8,9900
|8,9910
|Sterlin
|9,7420
|9,7910
|9,8150
|9,8640
|İsviçre Frangı
|8,3190
|8,3610
|8,3540
|8,3960
|ANKARA
|ABD Doları
|7,6230
|7,7030
|7,6670
|7,7470
|Avro
|8,9370
|9,0170
|8,9500
|9,0300
|Sterlin
|9,6820
|9,8920
|9,7550
|9,9650