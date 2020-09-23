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Ekonomi Döviz kurları
Ekonomi

Döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-09-23 17:24:22 -
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

SALI ÇARŞAMBA
Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 7,6530 7,6540 7,6970 7,6980
Avro 8,9770 8,9780 8,9900 8,9910
Sterlin 9,7420 9,7910 9,8150 9,8640
İsviçre Frangı 8,3190 8,3610 8,3540 8,3960
ANKARA
ABD Doları 7,6230 7,7030 7,6670 7,7470
Avro 8,9370 9,0170 8,9500 9,0300
Sterlin 9,6820 9,8920 9,7550 9,9650



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