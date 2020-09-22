Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|7,6240
|7,6250
|7,6530
|7,6540
|Avro
|8,9610
|8,9620
|8,9770
|8,9780
|Sterlin
|9,7950
|9,8440
|9,7420
|9,7910
|İsviçre Frangı
|8,3460
|8,3880
|8,3190
|8,3610
|ANKARA
|ABD Doları
|7,5940
|7,6740
|7,6230
|7,7030
|Avro
|8,9210
|9,0010
|8,9370
|9,0170
|Sterlin
|9,7350
|9,9450
|9,6820
|9,8920