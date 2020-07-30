Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|6,9690
|6,9700
|6,9800
|6,9810
|Avro
|8,2090
|8,2100
|8,2020
|8,2030
|Sterlin
|9,1610
|9,2070
|9,2430
|9,2900
|İsviçre Frangı
|7,7040
|7,7420
|7,7750
|7,8140
|ANKARA
|ABD Doları
|6,9390
|7,0190
|6,9500
|7,0300
|Avro
|8,1690
|8,2490
|8,1620
|8,2420
|Sterlin
|9,1010
|9,3110
|9,1830
|9,3930