Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|6,9610
|6,9620
|6,9690
|6,9700
|Avro
|8,1720
|8,1730
|8,2090
|8,2100
|Sterlin
|9,0940
|9,1400
|9,1610
|9,2070
|İsviçre Frangı
|7,6800
|7,7190
|7,7040
|7,7420
|ANKARA
|ABD Doları
|6,9310
|7,0110
|6,9390
|7,0190
|Avro
|8,1320
|8,2120
|8,1690
|8,2490
|Sterlin
|9,0340
|9,2440
|9,1010
|9,3110