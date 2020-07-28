Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|6,8550
|6,8560
|6,9610
|6,9620
|Avro
|8,0600
|8,0610
|8,1720
|8,1730
|Sterlin
|8,8890
|8,9340
|9,0940
|9,1400
|İsviçre Frangı
|7,5020
|7,5400
|7,6800
|7,7190
|ANKARA
|ABD Doları
|6,8250
|6,9050
|6,9310
|7,0110
|Avro
|8,0200
|8,1000
|8,1320
|8,2120
|Sterlin
|8,8290
|9,0390
|9,0340
|9,2440