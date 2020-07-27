Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|6,8480
|6,8490
|6,8550
|6,8560
|Avro
|7,9560
|7,9570
|8,0600
|8,0610
|Sterlin
|8,7830
|8,8270
|8,8890
|8,9340
|İsviçre Frangı
|7,4400
|7,4770
|7,5020
|7,5400
|ANKARA
|ABD Doları
|6,8180
|6,8980
|6,8250
|6,9050
|Avro
|7,9160
|7,9960
|8,0200
|8,1000
|Sterlin
|8,7230
|8,9330
|8,8290
|9,0390