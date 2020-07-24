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Ekonomi

Döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-07-24 17:16:25 -
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

PERŞEMBE CUMA
Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 6,8470 6,8480 6,8480 6,8490
Avro 7,9310 7,9320 7,9560 7,9570
Sterlin 8,7400 8,7840 8,7830 8,8270
İsviçre Frangı 7,4190 7,4570 7,4400 7,4770
ANKARA
ABD Doları 6,8170 6,8970 6,8180 6,8980
Avro 7,8910 7,9710 7,9160 7,9960
Sterlin 8,6800 8,8900 8,7230 8,9330

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Satılık 2015 model Renault Symbol
Satılık 2015 model Renault Symbol

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