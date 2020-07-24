Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|6,8470
|6,8480
|6,8480
|6,8490
|Avro
|7,9310
|7,9320
|7,9560
|7,9570
|Sterlin
|8,7400
|8,7840
|8,7830
|8,8270
|İsviçre Frangı
|7,4190
|7,4570
|7,4400
|7,4770
|ANKARA
|ABD Doları
|6,8170
|6,8970
|6,8180
|6,8980
|Avro
|7,8910
|7,9710
|7,9160
|7,9960
|Sterlin
|8,6800
|8,8900
|8,7230
|8,9330