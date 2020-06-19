Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|6,8570
|6,8580
|6,8430
|6,8440
|Avro
|7,6960
|7,6970
|7,6840
|7,6850
|Sterlin
|8,5000
|8,5420
|8,4860
|8,5290
|İsviçre Frangı
|7,1870
|7,2230
|7,2110
|7,2470
|ANKARA
|ABD Doları
|6,8270
|6,9070
|6,8130
|6,8930
|Avro
|7,6560
|7,7360
|7,6440
|7,7240
|Sterlin
|8,4400
|8,6500
|8,4260
|8,6360