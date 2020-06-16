Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|6,8470
|6,8480
|6,8400
|6,8410
|Avro
|7,7200
|7,7210
|7,7040
|7,7050
|Sterlin
|8,5920
|8,6350
|8,6470
|8,6900
|İsviçre Frangı
|7,2040
|7,2400
|7,2020
|7,2380
|ANKARA
|ABD Doları
|6,8170
|6,8970
|6,8100
|6,8900
|Avro
|7,6850
|7,7650
|7,6640
|7,7440
|Sterlin
|8,5320
|8,7420
|8,5870
|8,7970