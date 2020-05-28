Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|6,7740
|6,7750
|6,8170
|6,8180
|Avro
|7,4470
|7,4480
|7,5290
|7,5300
|Sterlin
|8,2880
|8,3290
|8,3600
|8,4020
|İsviçre Frangı
|6,9670
|7,0010
|7,0270
|7,0620
|ANKARA
|ABD Doları
|6,7950
|6,9000
|6,8350
|6,9450
|Avro
|7,4550
|7,5700
|7,5200
|7,6400
|Sterlin
|8,2540
|8,5100
|8,2770
|8,5440