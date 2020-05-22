Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|6,7980
|6,7990
|6,8140
|6,8150
|Avro
|7,4640
|7,4650
|7,4270
|7,4280
|Sterlin
|8,2970
|8,3380
|8,2800
|8,3210
|İsviçre Frangı
|7,0060
|7,0410
|6,9970
|7,0320
|ANKARA
|ABD Doları
|6,8050
|6,8550
|6,8150
|6,8650
|Avro
|7,4650
|7,5250
|7,4150
|7,4750
|Sterlin
|8,2060
|8,4160
|8,1920
|8,3920