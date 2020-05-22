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Döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-05-22 17:04:56 -
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

PERŞEMBE CUMA
Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 6,7980 6,7990 6,8140 6,8150
Avro 7,4640 7,4650 7,4270 7,4280
Sterlin 8,2970 8,3380 8,2800 8,3210
İsviçre Frangı 7,0060 7,0410 6,9970 7,0320
ANKARA
ABD Doları 6,8050 6,8550 6,8150 6,8650
Avro 7,4650 7,5250 7,4150 7,4750
Sterlin 8,2060 8,4160 8,1920 8,3920

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