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Ekonomi

Döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-05-08 17:15:37 -
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

PERŞEMBE CUMA
Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 7,1910 7,1920 7,1310 7,1320
Avro 7,7440 7,7450 7,7120 7,7130
Sterlin 8,8060 8,8500 8,8060 8,8500
İsviçre Frangı 7,3440 7,3810 7,3130 7,3500
ANKARA
ABD Doları 7,1700 7,2600 7,1300 7,2000
Avro 7,7100 7,8100 7,7150 7,7950
Sterlin 8,6990 8,9520 8,6950 8,9130



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