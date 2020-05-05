Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|7,0470
|7,0480
|7,0780
|7,0790
|Avro
|7,7020
|7,7030
|7,6960
|7,6970
|Sterlin
|8,7450
|8,7890
|8,7990
|8,8410
|İsviçre Frangı
|7,2870
|7,3240
|7,2860
|7,3230
|ANKARA
|ABD Doları
|7,0400
|7,0900
|7,0700
|7,1300
|Avro
|7,6950
|7,7550
|7,6850
|7,7550
|Sterlin
|8,6280
|8,8220
|8,6990
|8,8950