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Ekonomi

Döviz kurları

2020-04-20 17:09:45 -
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

CUMA PAZARTESİ
Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 6,9400 6,9410 6,9400 6,9410
Avro 7,5450 7,5460 7,5460 7,5470
Sterlin 8,6470 8,6910 8,6140 8,6570
İsviçre Frangı 7,1570 7,1940 7,1570 7,1930
ANKARA
ABD Doları 6,9050 6,9550 6,9300 6,9800
Avro 7,5000 7,5600 7,5250 7,5850
Sterlin 8,5390 8,7220 8,5020 8,6840


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