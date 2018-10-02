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Döviz bürosunu soyan uzman çavuş: Kumar yüzünden her şeyimi kaybettim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir döviz bürosunu soyduğu iddiasıyla tutuklanan uzman çavuş, mahkemede kumar yüzünden her şeyini kaybettiğini söyledi.

02 Ekim 2018 Salı 18:09
Döviz bürosunu soyan uzman çavuş: Kumar yüzünden her şeyimi kaybettim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), tabancayla girdiği döviz bürosunun kasasından 14 bin lira çaldığı iddiasıyla tutuklanan Uzman Çavuş O.K., yeniden mahkemeye çıkarıldı. O.K., "Bulaştığım kumar yüzünden her şeyimi kaybettim" dedi. Mahkeme, O.K.'nin tutukluluğunun devamına karar verdi.

Olay, Lefkoşa'daki döviz bürosunda meydana geldi. Elinde tabancayla iş yerine giren bir kişi, kasadaki 14 bin lirayı çalıp, kaçtı. Döviz bürosu sahibinin ihbarı üzerine polis ekipleri, araştırma başlattı. Soygunu gerçekleştiren kişinin, askeri birlikte uzman çavuş olarak görev yapan O.K. olduğu belirlendi. Askeri makamlarla iletişime geçen polis ekipleri, O.K.'nin koğuşuna baskın yaptı. Gözaltına alınan O.K., suçunu itiraf ederken, çaldığı parayı eğlence mekanlarında harcadığını söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı. Mahkemeye heyeti, soruşturmanın sürdürülmesine de karar verirken, O.K.'nin askeriyeyle ilişiğinin kesileceği öğrenildi.

'Kumar yüzünden her şeyimi kaybettim'

Evli ve 2 aylık çocuğu olduğu öğrenilen O.K., olayla ilgili soruşturma kapsamında yeniden mahkemeye çıkarıldı. Kumar yüzünden hayatının altüst olduğunu belirten O.K., şunları söyledi:

"Değerli mahkemeniz, çalıştığım kurumdan çok özür dilerim. Yaptığım hırsızlık doğru değildi. Bulaştığım kumar yüzünden her şeyimi kaybettim. Kumar nedeniyle yüklü miktarda borcum oldu. Satın aldığım evimi, arsamı kaybettim. Kaybettiklerimi kazanırım düşüncesiyle kumar oynamaya devam ettim. Annem kredi çekti, onu da kumarda kaybettim. Çok borcum var. Yerine koyarım diye yine oynadım ama yine kaybettim."

O.K., soygun yaptığı döviz bürosu sahiplerinden de özür diledi, paralarını bir gün mutlaka geri ödeyeceğini söyledi.

Mahkeme, O.K.'nin tutuklu yargılanmasına karar verdi.

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 18:09
  1. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
  2. KKTC
  3. döviz bürosu soygunu
  4. soyguncu uzman çavuş
  5. mahkeme ifadesi

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