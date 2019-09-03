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Dosyası ayrılan Jandarma davasında tahliye

15 Temmuz darbe girişimine yönelik aralarında eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan’ın bulunduğu ve 68 sanığın yargılandığı ve karara bağlanan davada dosyası ayrılan 29 sanığın yargılanmasına devam edildi.

03 Eylül 2019 Salı 16:04
Dosyası ayrılan Jandarma davasında tahliye

15 Temmuz darbe girişimine yönelik aralarında eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan’ın bulunduğu ve 68 sanığın yargılandığı ve karara bağlanan davada dosyası ayrılan 29 sanığın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanıklar Bekir Çakmak, Erdal Müniroğlu, Nurettin Çakmak, Birol Abbas ile Rıfat Gürkan, tutuksuz sanıklar ve avukatları hazır bulundu.


FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimine yönelik yargılanan eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan’ın da içlerinde bulunduğu 68 jandarmanın yargılandığı ve karara bağlanan davada dosyası ayrılan 29 sanığın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanıklar Bekir Çakmak, Erdal Müniroğlu, Nurettin Çakmak, Birol Abbas ile Rıfat Gürkan, tutuksuz sanıklar ve avukatları hazır bulundu.


‘Tahliye olacağıma inanıyorum’


Duruşmada savunma yapan sanık Erdal Müniroğlu, “Söylenecek söz kaldı mı bilmiyorum. Darbenin herhangi bir yerinde değilim. Örgütün herhangi bir yerinde değilim. Tahliye olacağıma inanıyorum. Tutuksuz olarak yargılanırken, tüm duruşmalara katılacağım. Tahliyemi talep ediyorum” ifadelerini kullandı.


‘Örgütle alakam yok’


Savunma yapan bir diğer sanık Birol Abbas, “Bütün tanık ifadeleri benim savunmamı destekler niteliktedir. Görev telefonumun kapalı olmadığı gelen kayıtlarla belli oldu. 14 Temmuz’da toplantıya katıldığım söyleniyor. Eğer bu Metris’teki toplantıysa, ben zaten o gün Metris’te değildim. İlk gün ne söylediysem aynı şeyi söylüyorum; benim örgütle alakam yok” dedi.


Duruşmada diğer sanıklar ve avukatları da savunmalarını yaparak, taleplerini dile getirdi.


Yargılamaya ilişkin görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıkların işledikleri suçun vasıf ve mahiyetinin göz önünde bulundurularak tutukluluk halinin devamını talep etti.


Duruşmada ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Bekir Çakmak, Birol Abbas, Erdal Müniroğlu ve Nurettin Çakmak için adli kontrol hükümlerinin yeterli olmayacağı gerekçesiyle tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.


Mahkeme heyeti, sanık Rıfat Gürkan’ın tutuklu olarak geçirdiği süreyi göz önünde bulundurarak tahliye olmasına ve ev hapsi yönündeki adli kontrol hükmünün uygulanmasına karar verdi.


Duruşma 25-26-27-28-29 Kasım’a ertelendi.


Olayın geçmişi


18 Nisan’daki duruşmada İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan’ın da aralarında bulunduğu 11 sanık müebbet hapse, 19 sanık da 12 yıl 6 ay ile 15 yıl 10 ay arasında hapis cezasına çarptırılmıştı.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 16:04
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