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Dosya UEFA'ya teslim edildi..Karar günü 27 Eylül

Türkiye Futbol Federasyonu, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ev sahipliği yapmak için hazırladığı adaylık dosyasını UEFA'ya teslim etti

26 Nisan 2018 Perşembe 12:10
Dosya UEFA'ya teslim edildi..Karar günü 27 Eylül

UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentindeki merkezinde gerçekleşen törende; Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, UEFA Genel Sekreteri Theodore Theodoridis'e adaylık dosyasını sundu.

Törende Başkan Yıldırım Demirören'in yanı sıra UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve 1. Başkanvekili Servet Yardımcı, Başkanvekili Ali Dürüst, Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Cengiz Zülfikaroğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Çağlar ve Alaattin Aykaç, Genel Sekreter Kadir Kardaş ile UEFA EURO 2024 Adaylık Tanıtım Elçisi Barış Telli yer aldı.

Resmi adaylık başvurusunu 2 Mart 2017 tarihinde yapan Türkiye'nin dosyasında, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası adaylık teklifinin tüm teknik detayları, hükümet garantileri ve destek mektupları, çalışma kitabı ile ek belgeler yer alıyor.

UEFA EURO 2024'e ev sahipliği yapacak ülke, 27 Eylül 2018 tarihinde yapılacak UEFA Yönetim Kurulu toplantısı sonrasında açıklanacak.

YILDIRIM DEMİRÖREN: "EŞİ GÖRÜLMEMİŞ DEVLET DESTEĞİ"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, "2024 Avrupa Şampiyonası adaylık dosyamızı bugün UEFA Genel Sekreteri'ne sunuyor olmaktan dolayı çok mutluyuz" dedi. Başkan Demirören, "Dördüncü kez arka arkaya bu turnuvaya aday olan Federasyonumuz, eşi görülmemiş bir devlet desteği ile şu ana kadarki en iyi dosyayı hazırlamıştır. Hiçbir ön koşul olmadan aldığımız tüm garantiler, içinde bazı ilave, yenilikçi unsurları da barındırmaktadır. Bunlar, turnuvanın mali başarısını güvence altına alacak ve UEFA'ya üye federasyonlara fayda sağlayacaktır. Artık bizim zamanımızın geldiğini düşünüyor ve coşkumuzu tüm Avrupa ile birlikte paylaşmaya hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 12:10
  1. UEFA EURO 2024
  2. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı
  3. Türkiye Futbol Federasyonu
  4. Yıldırım Demirören

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