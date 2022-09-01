Dostluklarını ifşa ediyorlar... Sedat Peker, Yunan'ın denize döküldüğü gün bakın ne yaptı!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP yandaşı Athena Grubu'na 30 Ağustos'ta konser kıyağı geçti. Prof. Dr. Nevzat Tarhan, konser hakkında büyük beğeni toplayan bir paylaşım yaptı. Athena Grubu hakkında Tarhan, "30 Ağustos'u buruk kutlama. Yunan isimli şarkıcı içinden 'kültürel olarak biz yendik' diyordur" ifadelerini kullandı.

Muhalefetin kayığına binen mafya lideri Sedat Peker, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlara devam ediyor. "Deli Çavuş" isimli hesabından ilginç ifadeler kullanan Peker, son olarak Athena grubunu savunurken kullandığı ifadelerle tepki çekti.

Prof. Dr. Nevzat Tarhan'ın "CHP yalakası" müzik grubu Athena'ya yönelik, "Yunanca isim kullanıyorlar" şeklindeki eleştirisini hatırlatan Peker, Tarhan'a ağza alınmayacak küstahça hakaretler ettikten sonra Yunan mitolojisini övmeye kalktı.

İslam'a mugayir onlarca inancı bünyesinde barındıran Yunan mitolojisini savunmayı kendisine görev edinen Peker, şunları yazdı:

"Lan deli Nevzat, mitoloji denen şeyi bilir misin? Gençler dikkat çeksin diye mitolojiden bir isim seçmişler. Bunun Türk Yunan davasıyla ne ilgisi var?"

Peker'in paylaşımına tepki yağdı. Vatandaşlar, "Kimi mitoloji diyerek, kimi çağdaşlık diyerek, kimi evrensellik, kimi bilim diyerek, kimi tarih diyerek Yunan dostluğunu böyle ifşa ediyor" yorumlarında bulundu. Ayrıca Yunan'ın denize döküldüğü Milli Mücadele'nin bitişinin kutlandığı 30 Ağustos'ta bu paylaşımı yapması da ayrıca tepki çekti.