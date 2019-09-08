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Dostluk maçını Erzurumspor kazandı

4 Eylül Sivas Kongresi ve 23 Temmuz Erzurum Kongresi 100’üncü yılında dostluk maçında karşılaşan Demir Grup Sivasspor ile Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor maçını 3-1 konuk takım Erzurumspor kazandı.

08 Eylül 2019 Pazar 19:07
Dostluk maçını Erzurumspor kazandı

4 Eylül Sivas Kongresi ve 23 Temmuz Erzurum Kongresi 100’üncü yılında dostluk maçında karşılaşan Demir Grup Sivasspor ile Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor maçını 3-1 konuk takım Erzurumspor kazandı.


4 Eylül Sivas Kongresi ve 23 Temmuz Erzurum Kongresi’nin 100’üncü yılında iki şehrin futbol takımları dostluk maçında karşılaştı. Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen yönetti. Yardımcılıklarını ise Abdulkadir Savranlar, Ali Etlikçi ve Alim Kandemir yaptı. Karşılaşmayı 2 bine yakın taraftar izledi.


Her iki takımın teknik direktörleri karşılaşmada ligde forma şansı bulamayan futbolculara şans verdi.


Karşılaşmaya ev sahibi Demir Grup Sivasspor; Ali Şaşal Vural, Fatih Aksoy, Paul Paap, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Armin Djerlek, Serhiy Rybalka, Hugo Vieria, Traore, Fernando Dos Santos,Arouna Kone ilk 11’i ile çıktı.


Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor ise müsabakaya Kayacan Erdoğan, Batuhan Artarslan, Gökhan Kardeş, Mücahit Albayrak, Cenk Ahmet Akkılıç, İbrahim Akdağ, Yusuf Emre Gültekin, Jasmin Scuk,Hasan Ayaroğlu, Mehmet Murat uçar, Oltan Karakullukçu ilk 11’i ile başladı.


İlk devresi golsüz tamamlanan karşılaşmada, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor 68. dakikada Hamroun’un golü ile 1-0 öne geçti. 71. dakikada Sivasspor’lu Arouna Kone ceza sahası içerisinde meşin yuvarlağı ağlara göndererek skoru 1-1’e eşitledi. 80. Dakikada Erzurumsporlu Hamroun ceza sahasında topu ağlara göndererek skoru 2-1 yaptı. 89. dakikada Aykut Demir topu filelere göndererek skoru 3-1’e getirdi. Karşılaşmada başka gol olmayınca maç 3-1’lik skorla sona erdi.


Diğer yandan karşılaşma öncesi Sivasspor Kulübü 2. Başkanı Erdal Sarılar, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor yönetim kurulu üyesi Muzaffer Şahin’e plaket takdim etti. Sivasspor’un kaptanı Arouna Kone ise, BŞB Erzurumspor kaptanı İbrahim Akdağ’a ve maçın hakemlerine çiçek takdim etti.

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Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 19:07
  1. doğa

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