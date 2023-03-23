Dostluk maçına gölge düştü! Fenerbahçe taraftarı ve Ruslar birbirine girdi
İstanbul Kadıköy'de depremzedeler için düzenlenen Fenerbahçe-Zenit dostluk maçında iki takımın taraftarı birbirine girdi. Polis, Rus taraftarları stadyumdan çıkardı.
Süper Lig'e 26. haftanın sonunda verilen milli arada Fenerbahçe, geliri depremzedelere bağışlanmak üzere Rus ekibi Zenit ile dostluk maçı yaptı. Karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Dostluk maçında iki takım taraftarı arasında yaşanan olaylar karşılaşmaya gölge düşürdü.
Polis müdahale etti
Fenerbahçeli taraftarlar ve Rus taraftarlar arasında sert arbede çıktı. Polis güçleri, Rus taraftarları stadyumdan çıkardı. Rus taraftarlar stadyumdan çıkarılırken Fenerbahçeli taraftarların Zenit taraftarına tepkisi sürdü.
Ses kısıldı
Yayıncı kuruluş, karşılaşma oynanırken pek çok kez sesi kısmak zorunda kaldı. Sarı-Lacivertli tribünlerden çirkin tezahüratlar yükseldi.
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