Dostlarının bazı hallerine tahammül et!

İyi dost ve arkadaşlara sahip olmak çok güzel bir nimettir. Fakat her güzel şeyin bir bedeli olduğu gibi bunun da bir bedeli vardır. Dostluğunun uzun ömürlü olmasını istiyorsan dostlarının bazı hallerine tahammül etmelisin. Mesela nazlanmak gibi, hiddet gibi, dil sürçmesi gibi. Böyle nahoş bir durumla karşılaştığında “dostluk-arkadaşlık hakkı” için tahammül etmelisin. Unutma! Başına gelen felaketlerin de iyi bir yanı vardır. O da, gerçek dostlarının kimler olduğunu ortaya çıkarmasıdır. Mümin kardeşinin kusurlarını, açıklarını araştırıp ortaya dökenlerden olma. Böyleleri marazi tiplerdir. Mümin; kardeşinin kusurlarını açığa çıkarıp onu rezil eden değil, o kusurları örtüp, düzeltmeye gayret edip aziz edendir. Unutma ki, Allah’ın (cc) güzel isimlerinden biri de “Settar: Ayıpları örtüp, kapatan”dır. “Bana arkadaşını söyle senin nasıl biri olduğunu söyleyeyim” sözü ne kadar doğru. Bundan dolayı, senin bir anlamda geleceğini belirleyecek arkadaşlarını seçerken dikkatli ol. Unutma, aktarla arkadaşlık eden gül yağı, kasapla arkadaşlık eden iç yağı kokar.