Dostlarımız yalnız bırakmadı
Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu’nun Hakk’a irtihali dolayısıyla genel merkez binamıza başsağlığı ziyaretinde bulunan kadim dostlar, acımızı paylaştı.
HABER MERKEZİ
Akit TV Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu, Yazı İşleri Müdürümüz Ali Karahasanoğlu ve İbrahim Karahasanoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen taziye ziyaretlerinde; medya, siyaset, ilahiyat, mülki idare, sağlık ve hukuk camiasının mühim isimleri ağırlandı. Turkuvaz Medya Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serhat Albayrak ve beraberindeki heyetin başsağlığı temennisinde bulunduğu Akit Medya’ya; Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, AK Parti Şişli İlçe Başkanı Gökhan Yüksel, Küçükçekmece İlçe Kaymakamı Turan Bedirhanoğlu, Küçükçekmece İlçe Müftüsü Hasan Hüseyin Palabıyık, Bahçelievler eski Belediye Başkanı Osman Develioğlu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu eski Başkanı Süleyman Arslan, Türkiye Katılım Bankaları Birliği Danışma Kurulu Üyesi Temel Hazıroğlu, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Müdür Yardımcısı Turgut Reis Reisoğlu ve Diriliş Postası Gazetesi İmtiyaz Sahibi Ali Yıldız taziye ziyareti gerçekleştirdi. Kur’an-ı Kerim tilavetlerinin okunduğu ziyaretlerde, merhum Mustafa ağabeye dualar edildi. Duygusal anların yaşandığı ziyaretlerde, Karahasanoğlu ailesi, kıymetli misafirlerine bu hassas süreçte acılarını paylaştıkları için teşekkürlerini iletti.