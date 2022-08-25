Dostlardan taziye, talebelerden dua
İcra Kurulu Başkanımız Mustafa Karahasanoğlu için Akit Medya’ya taziye ziyaretleri sürüyor. Dostlar Divanı Başkanı Sami Özey, Gerçek Hayat Genel Yayın Yönetmeni Kemal Özer, Haksan Makine Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Somalı ve Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Somalı ile Çukurova Isı Sistemleri Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan, Müessese Müdürümüz Osman Nuri Karahasanoğlu ile Yazı İşleri Müdürümüz Ali İhsan Karahasanoğlu’nu ziyaret ederek başsağlığı diledi. Bağcılar Çiftlik Merkez Demircan Camii Kursu talebeleri de Mustafa ağabeyin ruhu için hatim indirdi.
Sebahattin Ayan İstanbul
13 Ağustos Cumartesi gecesi Hakk’a irtihal eden İcra Kurulu Başkanımız Mustafa Karahasanoğlu için Akit Medya’ya taziye ziyaretleri sürüyor.
Gazetemize başsağlığı temennilerini ileten değerli isimlerden Dostlar Divanı Başkanı Sami Özey, Gerçek Hayat Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Kemal Özer, Haksan Makine Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Somalı, Haksan Makine Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Somalı, Çukurova Isı Sistemleri Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan, Dizayn Makine Yönetim Kurulu Başkanı Necmettin Öztürk, Cebeci Plastik AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Alican Cebeci, Peynir Sepeti Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aydın, Adil Efendi İlim Kültür ve Yardımlaşma Vakfı Başkanı Mahmut Önügören, Milat Gazetesi Spor Müdürü Ali Yüksel, Akit Medya Grubu’nun Küçükçekmece’deki merkez binasına ziyaret gerçekleştirdi.
Anlamlı ziyaretlere ev sahipliği yapan Akit Medya Grubu Müessese Müdürü Nuri Karahasanoğlu ile Yazı İşleri Müdürümüz Ali Karahasanoğlu, vefa örneği gösteren misafirlere teşekkürlerini iletti.
1450 talebeden hatim duası
Bağcılar Çiftlik Merkez Demircan Camii Yaz Kur’an Kursu talebeleri de merhum Mustafa Karahasanoğlu’nun ruhu için hatim indirdi. Çiftlik Demircan Camii’nde öğrenim gören 1.450 Kur’an talebesi, Mustafa Karahasanoğlu ve şehitlerimiz için okunan 15 hatimin duasına hep birlikte ‘amin’ dedi. Vahdettin Güzel Hoca’nın gerçekleştirdiği duada merhum ve mağfur Karahasanoğlu ile şehitlerimize Allah’tan rahmet ve mağfiret, yakınlarına sabr-ı cemil niyaz edildi.