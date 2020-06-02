Turgutlu Belediyesinin sosyal sorumluluk projelerinden biri olan Dosteli Kıyafet Yıkama ve Teslim Merkezleri yeniden açıldı.

Vatandaşların ilçe genelindeki 2 şube ve 70 toplama kumbarasına bağışladığı kullanılmayan kıyafetleri ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Dosteli Kıyafet Yıkama ve Teslim Merkezleri korona virüs salgını dolayısıyla bir süredir kapalıydı. Merkezler, normalleşme süreci kapsamında yeniden açılarak faaliyetlerine başladı.

Turgutlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Dosteli Kıyafet Yıkama ve Teslim Merkezlerine vatandaşlar tarafından bağışlanan kıyafetler yıkama, temizleme ve dezenfekte işlemlerin ardından ihtiyaç sahibi ailelere teslim ediliyor. Kıyafet bağışında bulunmak isteyen Turgutlulular şubeler ve toplama kumbaralarına kullanmadıkları kıyafetleri bırakabilir veya 0236 313 27 27 numaralı telefonu arayarak kıyafet bağışında bulunabilirler.

Dosteli Kıyafet Yıkama ve Teslim Merkezlerinin yeniden açılmasıyla ilgili konuşan Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, “Korona virüs salgını sebebiyle Dosteli Kıyafet Yıkama ve Teslim Merkezlerimiz bir süredir kapalıydı. Normalleşme süreciyle birlikte merkezlerimiz yeniden açılarak gerekli temizlik ve dezenfekte işlemlerinin ardından ihtiyaç sahibi ailelerimize kıyafetler ulaştırmaya devam ediliyor. Kıyafet bağışında bulunmak isteyen vatandaşlarımız iki şubemiz, 70 toplama kumbaramız üzerinden veya 0236 313 27 27 numaralı telefonu arayabilirler” dedi.