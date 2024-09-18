Dost ve müttefik ülkeleri peşine taktı! Modern savaş uçaklarına yerli modül

ASELSAN ve ANOVA firması tarafından gerçekleştirilen iş birliği çerçevesinde 200W AC-DC Çevirici Modülü millileştirme çalışmaları başarıyla tamamlandı. Modül savunma sistemlerinde enerji dönüşümünü sağlayarak ekipmanların daha etkin ve güvenilir bir şekilde çalışmasını sağlıyor. Modern askeri savaş araçlarında kullanılan bir sensör ve hedefleme sistemi olan ASELPOD Gelişmiş Hedefleme Podu’nun alt birimlerinde kullanılan bir güç modülü olarak öne çıkıyor. Söz konusu bu güç modülünün görevi 115VAC-82.5VDC çevrim ihtiyacını sağlamaktır.

ASELSAN ve ANOVA iş birliği bünyesinde ele alınan millileştirme projesi sayesinde Türkiye, özellikle hava araçlarında kullanılan gelişmiş hedefleme podlarını yerlileştirerek güvenlik anlamında stratejik bağımsızlığını da güçlendirdi. Diğer taraftan bu işbirliği kapsamında tamamlanan proje, havacılık sektörünün odak noktası olan ve oldukça maliyetli bir alanı içeren aviyonik sistemlerden birini daha ülkemize kazandırarak tasarruf açısından dışa bağımlılığı ortadan kaldırdı.

ASELPOD Teslimatları Devam Ediyor

ASELPOD hedefleme podu geliştirme ve entegrasyon projesi kapsamında saha kabul testleri tamamlanarak, teslimatı başarıyla gerçekleştirilmektedir. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın ihtiyacını karşılamak amacıyla başlatılan ve Aselsan A.Ş. tarafından yürütülen ASELPOD Hedefleme Podu Geliştirme ve Entegrasyon Projesi kapsamında son olarak on dördüncü seri üretim saha kabul testleri tamamlanarak, teslimatı başarı ile gerçekleştirildi.

Dost ve müttefik ülkelere çok sayıda teslimatı tamamlanan sistemin yeni ülkelere ihracatı için görüşmeler devam ediyor. Özgün ve millî olarak geliştirilen ASELPOD’un sahip olduğu birçok fonksiyon, operasyonel olarak muadil ürünlerle eşdeğer düzeyde veya ilerisinde bir performans sergiliyor, sahip olduğu ileri düzey görüntü işleme algoritmaları ile hedef takibi ve hedefleme fonksiyonlarını başarı ile icra edebiliyor.