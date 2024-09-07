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Gündem Dost ve kardeş ülke, 2 sınır kapısını kapattı!
Gündem

Dost ve kardeş ülke, 2 sınır kapısını kapattı!

Yeniakit Publisher
2024-09-07 17:58:00 -
Dost ve kardeş ülke, 2 sınır kapısını kapattı!

Dost ve kardeş ülke Kosova, yol kapatma eylemleri nedeniyle Sırbistan’a açılan 2 sınır kapısını kapattı.

Kosova İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla, Sırbistan'a açılan Merdare ve Bernjak sınır kapılarının karşı taraftaki yol kapatma eylemleri nedeniyle kapatıldığını duyurdu. Sırbistan'da dün gece Kosova ile sınır geçişlerinde yol kapatma eylemi başlatılmış, sınır kapılarında toplanan kalabalık, talepleri yerine getirilene kadar bulundukları alandan ayrılmayacaklarını açıklamıştı.
Sveçla, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bernjak Sınır Kapısı'nın Sırbistan tarafındaki yol kapatma eylemi sebebiyle Almanya'ya giden ailenin yolculuklarına devam edemeyerek geri döndüğünü bildirdi.

Paylaşımında, "Sırpların ellerindeki belgelere bakılmaksızın geçişine izin verildiği, Arnavutların ise ellerindeki belgelere bakılmaksızın geçişlerinin engellendiği bu faşist eylemler, bizim açımızdan kesinlikle kabul edilemez." ifadesini kullanan Sveçla, trafik tüm yolcular için istikrarlı, engelsiz ve güvenli hale gelene kadar Bernjak'taki sınır kapısının kapatıldığını duyurdu.

Sveçla, Sırbistan üzerinden transit geçmek isteyen vatandaşları "faşist yaklaşımla, seçici bir şekilde durduran Sırp maskeli aşırılıkçıların" eylemlerinin ardından Merdare'deki sınır kapısının da kapatıldığını bildirdi.

Kosova Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Diaspora Bakanı Donika Gervalla-Schwarz da sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in gerilimi daha fazla tırmandırmasını engellemek için ABD, Türkiye, Almanya, Fransa ve NATO'ya acilen harekete geçmeleri çağrısında bulundu.

Sırbistan'da dün gece Kosova ile sınır geçişlerinde yol kapatma eylemi başlatılmış, sınır kapılarında toplanan kalabalık, talepleri yerine getirilene kadar bulundukları alandan ayrılmayacaklarını açıklamıştı.

9 maddelik liste taşıyan grup, Kosova'nın kuzeyindeki Kosova polisinin bölgeden çekilerek kontrolü NATO'nun Barış Gücü'nün (KFOR) almasını ve kapatılan "Sırbistan'a ait 5 belediye binasının" yeniden hizmete açılmasını talep ediyor.

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