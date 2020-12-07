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Siyaset Dost ülkeden dikkat çeken Türkiye açıklaması
Siyaset

Dost ülkeden dikkat çeken Türkiye açıklaması

Eski Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Rusya ile yaşadıkları çatışmalar sırasında birçok ülkeden silah ambargosu yedikleri dönemde Türkiye'nin kendilerine SİHA satarak destek olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-07 15:12:00 -
Dost ülkeden dikkat çeken Türkiye açıklaması

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’den önce 2014-2019 dönemleri arasında Başkanlık koltuğunda oturan Petro Poroşenko, Rusya karşısındaki çatışmalarda birçok ülke tarafından silah ve mühimmat konusunda yalnız bırakıldıklarını, Türkiye’nin bu dönemde kendilerine SİHA satarak destek olduğunu açıkladı.

"Bayraktar Karabağ'da kendini ispatladı"

Poroşenko, birçok ülkeden silah ambargosu yedikleri dönemde Türkiye’nin desteğine vurgu yaparak, "2014 yılında Ukrayna, Rusya ile aralarında başlayan çatışmalarda yalnız kaldı. Bizden önceki 25 yıllık dönemde Ukrayna’nın silahlı kuvvetleri çok yıpratıldı. 2014 yılında, birkaç aylık dönemde ordumuzun ihtiyacı olan askeri ve tıbbı malzemeleri temin etmeyi başardık. O dönemde İHA almak için 30 milyon dolar ödedik ama Rusya ile ilişkilerini bozmak istemeyenler anlaşmaları iptal etti ve paramızı geri verdi. Ciddi bir ambargo altındaydık ancak 2018-2019 yıllarında Bayraktar’dan İnsansız Hava Araçları satın aldık. Bu araçlar Dağlık Karabağ’da kendini ispatladı" diye konuştu.

Ukrayna 2019 yılında 6 adet Bayraktar TB2 ve 3 yer kontrol istasyonu satın almıştı. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak bir açıklama yapmış ve 2021 yılında 5 Bayraktar İHA daha satın alacaklarını belirtmişti.

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