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Dünya Dost ülkede FETÖ tehlikesi: Etki kurmaya çalışıyorlar
Dünya

Dost ülkede FETÖ tehlikesi: Etki kurmaya çalışıyorlar

Yeniakit Publisher
2024-07-27 08:37:00 -
Dost ülkede FETÖ tehlikesi: Etki kurmaya çalışıyorlar

Kuzey Makedonya'da 15 Temmuz Paneli düzenlendi. Panelin açılış konuşmasını yapan Türkiye Maarif Vakfı ile Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği Başkanı Tahsin İbrahim, 'Bu coğrafyada FETÖ'nün faaliyetleri, toplumsal huzuru ve devletlerin egemenliğini tehlikeye atmaktadır. Kuzey Makedonya'da FETÖ aynı şekilde eğitim kurumları ve sivil toplum kuruluşları aracılığıyla toplumun üzerinde etki kurmaya çalışmaktadır.' dedi.

Kuzey Makedonya'nın kuzeybatısındaki Gostivar şehrinde "15 Temmuz Gecesi Emperyalizmin Aparatı FETÖ'nün Hain Darbe Girişiminde Yaşananlar" Paneli düzenlendi.

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği himayesinde, 15 Temmuz Derneği, Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Türkiye Maarif Vakfı ile Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği (MATÜSİTEB) işbirliğiyle Abdülhakim Hikmet Doğan Eğitim Kültür ve Sanat Merkezinde (ADEKSAM) gerçekleştirilen panele Büyükelçilik ile Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, Gostivar Müftüsü Sabahudin Zendeli ile çok sayıda davetli katıldı.

İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası darbe girişimi gecesine ilişkin video gösterildi.

Panelin açılış konuşmasını yapan MATÜSİTEB Başkanı Tahsin İbrahim, o acı anları hatırlatmak ve bir daha yaşanmaması için dua etmek üzere toplandıklarını söyledi.

Hain kalkışmanın sadece Türkiye'yi değil tüm dünyayı tehdit eden terör örgütünün yüzünü bir kez daha gözler önüne serdiğini belirten İbrahim, FETÖ'nün her ülkede olduğu gibi Balkanlar ve Kuzey Makedonya için de bir tehdit oluşturduğunu vurguladı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

- "FETÖ'NÜN FAALİYETLERİ, TOPLUMSAL HUZURU VE DEVLETLERİN EGEMENLİĞİNİ TEHLİKEYE ATMAKTADIR"

Balkanların stratejik konumu ve etnik çeşitliliği nedeniyle tarih boyunca çeşitli güç mücadelelerine sahne olduğunu anlatan İbrahim, "Bu coğrafyada FETÖ'nün faaliyetleri, toplumsal huzuru ve devletlerin egemenliğini tehlikeye atmaktadır. Kuzey Makedonya'da FETÖ aynı şekilde eğitim kurumları ve sivil toplum kuruluşları aracılığıyla toplumun üzerinde etki kurmaya çalışmaktadır." dedi.

15 Temmuz darbe girişiminin Türk milletinin ve demokrasisinin gücünü bir kez daha gösterdiğini kaydeden İbrahim, FETÖ'nün oluşturduğu tehdidin sadece Türkiye için değil tüm dünya için geçerli olduğunu hatırlatarak üstesinden gelmenin uluslararası işbirliği ve dayanışmayla daha hızlı olacağını vurguladı.

Açılış konuşmasının ardından 15 Temmuz Derneği Şehit Yakını ve Gazi Komisyonu Başkanı Ahmet Alkılıç, 15 Temmuz şehidi Yılmaz Ercan'ın annesi Nermin ve babası Melih Fuat Ercan ile gazi Gökhan İşcan, 15 Temmuz gecesine ilişkin yaşadıklarını katılımcılara anlattı.

Gostivar Müftüsü Zendeli tarafından dua okunan programda etkinliğe destek verenlere hediye takdim edildi, şehitlerin hayrına helva dağıtıldı.

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