Dost görünümlü düşmanlar

Türkiye’ye karşı dostmuş gibi görünen haçlı artıkları her fırsatta kadim düşmanlıklarını gün yüzüne çıkartıyor. Türkiye’nin dostane tutumunu hiçe sayan Yunan hükümeti, 8 FETÖ’cü haine iltica hakkı tanırken, PKK ve DHKP-C’nin üst düzey yöneticilerine de ev sahipliği yapıyor.

Türk yargısını hiçe sayarak ajan Brunson’u isteyen ABD ise FETÖ elebaşı Fetullah Gülen başta olmak üzere 15 üst düzey örgüt yöneticisini himaye ediyor. İngiltere ise FETÖ’nün önemli finansörlerinden Akın İpek ve Mustafa Yeşil ile birlikte örgütün 6 önemli yöneticisini topraklarından barındırıyor. Almanya ise Abdullah Aymaz ile Mehmet Ali Şengül’ün de aralarında bulunduğu yaklaşık 14 bin FETÖ’cüye kol kanat gererken, PKK’nın üst düzey isimlerine de zırh oluyor. Fransa, Avusturya, Danimarka ve İsviçre gibi Avrupa ülkeleri de FETÖ’cü, PKK’lı ve DHKP-C’li teröristlere sahip çıkıyor.

BİZANS’IN ARTIKLARI BOŞ DURMUYOR!

FETÖ ve PKK başta olmak üzere ülkemize yönelik kanlı terör eylemleri gerçekleştiren örgütlerini himaye eden haçlı artıkları her fırsatta ayağımıza çelme takmaya çalışıyor. Şuana kadar binlerce FETÖ’cünün Yunanistan’ın göz yumması sonucu Avrupa’ya firar ettiği biliniyor. Yunanistan sadece FETÖ’cülere değil, PKK ve DHKP-C’nin üst düzey isimlerini de kolluyor. FETÖ’cülere iltica hakkı tanıyan Yunanistan, aralarında Burak Ağarmış’ın da olduğu 9 DHKP-C’li teröristi iade etmiyor.

BEYİN TAKIMI İNGİLTERE’DE

FETÖ’nün beyin takımının bulunduğu İngiltere de hainlere adeta kol kanat geriyor. Örgütün bir numaralı finansörlerindenAkın İpek, İngiltere’de krallar gibi bir hayat sürüyor. FETÖ’nün Siyonist İsrail ile bağlantılarını sağlayan Mustafa Yeşil ve Talip Büyük de, Birleşik Krallık’ta ikamet ediyor. Örgütün medya yüzlerinden Kerim Balcı ve Tarık Toros’un yanı sıra Mustafa Özcan’da İngiltere’de elini kolunu sallayarak geziyor. İngiltere’nin yıllardan bu yana PKK’ya örtülü bir destek verdiği de biliniyor.

TERÖRÜN HAMİSİ AVRUPA

Almanya ise Türkiye karşıtı mihrakların ve odakların cenneti olmuş durumda. FETÖ’nün iki numaralı ismi kabul edilen Abdullah Aymaz ile Mehmet Ali Şengül’ün de aralarında bulunduğu yaklaşık 14 bin FETÖ’cü Almanya topraklarında fink atıyor. Almanya sadece FETÖ’cüleri değil PKK’nın birçok üyesine de ev sahipliği yapıyor. Almanya’da iç istihbarat servisi olan Federal Anayasayı Koruma Teşkilatının (BfV) açıkladığı raporunda, ülkede 14 bin PKK’lının olduğu adeta itiraf ediliyor. Fransa, Avusturya, Danimarka ve İsviçre gibi Avrupa ülkeleri de FETÖ’cü ve PKK’lı teröristleri himaye ediyor.

FETÖ’NÜN ÜSSÜ AMERİKA

Din adamı kisvesi altında ülkemiz aleyhine faaliyet yürütürken enselenen Rahip Brunson’un iadesini isteyen ABD yönetimi ise FETÖ’cü alçakları beslemekten çekinmiyor. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve sağ kolu Cevdet Türkyolu, firariAdil Öksüz’ün eşi Aynur Öksüz ve kardeşi Kemal Öksüz, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın şüpheli ölümü ile ilgili bir numaralı sanık eski Tabip Binbaşı Mustafa Sarsılmaz ABD’de ikamet ediyor.

FETÖ’nün medya yapılanmasının önemli isimlerinden Ekrem Dumanlı, Emre Uslu, Tuncay Opçin ve “Fuat Avni” hesabının yöneticisi Aydoğan Vatandaş da ABD topraklarından yaşıyor. “Kozmik oda” kumpasının sanıklarından eski emniyet amiri Ahmet Sait Yayla ve eski futbolcu firariHakan Şükür de ABD topraklarında bulunuyor. Örgüt militanlarının Pensilvanya, New York, New Jersey, Virginia, Texas, San Francisco eyaletlerini üs edindikleri bilindiği halde ABD yönetimi görmezden geliyor.