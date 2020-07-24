Dosso Dossi online fuarında 150 bin parça koleksiyon dünyaya tanıtıldı

İSTANBUL (AA) - Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, "Fuarı ziyaret eden alıcılar, eş zamanlı olarak sipariş de yazdırabiliyorlar. Aynı hızla gidersek 30 Temmuz'a kadar devam edecek online fuarımızda 15 milyon dolarlık sipariş alacağımızı öngörüyorum." ifadelerini kullandı.

Dosso Dossi Holding'ten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en büyük online moda fuarında 250 markanın 150 bin parçalık koleksiyonu tüm dünyadan alıcılarla buluştu.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, online moda fuarında kadın, erkek, çocuk ve ayakkabı kategorilerinde 250 firmanın 150 bin parçalık koleksiyonunu dünyanın dört bir yanındaki alıcılar için görücüye çıkardıklarını bildirdi.

Dünyayı etkisi altına alan salgın nedeniyle küresel ticarette oyun planlarının değiştiğini, ticaretin yeni normale göre kurgulandığını belirten Eraslan, şunları kaydetti:

"Dosso Dossi olarak 15 yıldır Türkiye'nin en büyük moda organizasyonlarını gerçekleştiriyoruz. Onlarca firmamızın koleksiyonlarını başta Rusya olmak üzere bölge ülkelerinden gelen binlerce alıcı ile buluşturuyoruz. Tüm dünyayı etkisi altına alan salgın sürecinde de elimiz kolumuz bağlı oturmadık. Yurt dışındaki iş ortaklarımızın büyük bölümünün mağazaları kapalı olmasına rağmen biz firmalarımızın çarkları döndürmesi, insanlarımızın işlerini kaybetmemesi için online kanallarımızdan toptan ticarete devam ettik.

Toptan hazır giyim e-ihracatında Türkiye'nin bir numarası olan Dosso Dossi, salgın sürecinde bu alanda farkını ve liderliğini sürdürdü. Yurt dışında da mağazaların çoğu kapalı olduğu halde e-ihracatımızı yüzde 70 artırdık. Dünya salgın sonrasında yeniden normalleşiyor, mağazalar açılmaya başladı. Ancak seyahat kısıtlamaları nedeniyle iş ortaklarımızla bir araya gelemiyoruz. Dosso Dossi olarak bu süreçte de farkımızı ortaya koyduk. Yıllardır omuz omuza verdiğimiz firmalarımızla Türkiye'nin en büyük online fuarı için kolları sıvadık."





- "250 firma, 150 bin parçalık koleksiyon hazırladı"





Eraslan, kadın, erkek, çocuk ve ayakkabı kategorilerinde 250 firmanın, 150 bin parçalık koleksiyon hazırladığını ve tüm dünyadan alıcılar için bu koleksiyonun görücüye çıktığını bildirdi.

Sisteme 750 bin görsel yüklediklerini aktaran Eraslan "Bir hafta sürecek Türkiye'nin en büyük online moda fuarına ilk günden itibaren dünyanın dört bir yanından büyük ilgi var. Fuarı sanal ortamda ziyaret eden alıcılar, eş zamanlı olarak sipariş de yazdırabiliyorlar. Yaklaşık 100 kişilik ekibimiz alıcılardan gelen siparişleri anlık olarak kaydediyor. Aynı hızla gidersek 30 Temmuz’a kadar devam edecek fuarda 15 milyon dolarlık sipariş alacağımızı öngörüyorum." bilgisini verdi.

Hikmet Eraslan, seyahat kısıtlamaları nedeniyle Türkiye'yi ziyaret eden turist sayısı yüzde 99 azaldığı için markaların yabancıya satış cirolarının neredeyse sıfırlandığını hatırlattı.

Aynı nedenle Türk moda endüstrisinin dünyaya açılan kapılarından Laleli'de ticaretin durma noktasına geldiğini belirten Eraslan, "Online fuarımızla Laleli'de de yeni bir dönemi başlatacağız. Fuarla bölgeye de rahat bir nefes aldıracağız." değerlendirmesinde bulundu.