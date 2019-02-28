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DÖSİAD’dan Bakü çıkarması

DöşemealtıSanayici ve İş Adamları Derneği (DÖSİAD),Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye çıkarma yaptı.

28 Şubat 2019 Perşembe 14:54
DÖSİAD’dan Bakü çıkarması

DöşemealtıSanayici ve İş Adamları Derneği (DÖSİAD),Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye çıkarma yaptı. 18. iş forumunu Bakü’de gerçekleştiren DÖSİAD üyeleri Azerbaycanlı iş adamları ile bir araya geldi, iki dost ülke arasında ticari işbirliğigörüşmeleri yaptı. DÖSİAD Başkanı Gültekin Gencer, dost ve kardeş ülke Azerbaycan’la Antalya arasında ekonomik, ticari ve kültürel ilişkileri geliştirmek için önemli bir adım attıklarını söyledi.


Döşemealtı sanayici ve İşadamları Derneği (DÖSİAD) 8 yıldır çeşitli ülkelerde gerçekleştirdiği iş forumlarından birisini bu kez Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de yaptı. Antalyalı iş adamları, Bakü’de Azerbaycanlı işadamları ile görüştü, Ticaret ve Sanayici Birliklerini ziyaret ettiler.


Bakü’deki görüşmelerinilk günündeAzerbaycanİşverenler sendikası Konfederasyonu’nu ziyaret eden DÖSİAD heyeti , Başkan MemmedMusayev ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya geldiler. Başkan Musayev burada yaptığı konuşmada Türk Cumhuriyetlerinde DÖSİAD’ın yaptığı ticari birlikteleri yakından takip ettiğini belirterek Azerbaycan’da da yapılacak her yatırıma öncülük yapacaklarını söyledi. DÖSİAD Başkanı Gültekin Gencer’de 18. iş forumunu Bakü’de yapmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek Azerbaycan’a gelmekte çok geç kaldıklarını söyledi. Gencer, hala Azerbaycan’da ticari ilişkileri olan Antalyalı iş adamlarını olduğunu bu ziyaretin yeni yatırımlar için fırsat olduğunu söyledi.



Azerbaycan ticareti hakkında bilgi aldılar


DÖSİAD üyeleri ikinci ziyaretlerini Azerbaycan Türkiye İş Adamları Birliği ATİB’eyaptı. Burada başkan yardımcısıAvni Demirci ve Yönetim Kurulu Üyeleri Kaya Karslı ve Rafiq Quarev ile bir araya gelen DÖSİAD üyeleriAzerbaycan ticari hayatı konusunda ilgililerden bilgi aldılar. Kaya Karslı, Türkiye ile ilişkilerin tarihe dayanmasından öte bu gün Türkiye’nin Azerbaycan’da en büyük yabancı yatırımcı olduğuna dikkat çekerek yıllar önce borularla petrolün taşınması gibi dev projede iki ülkenin partner olduğunu , arkasından gaz hattı arkasından demiryolu projeleri ile kardeşliklerini ekonomik bağlarla bağladıklarını vurguladı.


DÖSİAD Başkanı Gültekin Gencer’de yaptığı konuşmada her iki ülkenin geçmişe dayalı dostluklarının yanı sıra her iki ülkenin Cumhurbaşkanını yakın dost olduğunu bu gün masa başında yaptıkları görüşmelerin yatırımlarla ve ticari ilişkilerle rakamlara dönüştürülmesi gerektiğini bunun için Azerbaycan’da olduklarını söyledi.



Gencer: "Bölgemiz ekonomisinekatkı sağlamak için çabalıyoruz"


DÖSİAD Heyeti Azerbaycan’da daha sonra Türkiye ve Azerbaycanİşadamları ve Sanayiciler birliğinde Türk ve Azeri iş adamları ile bir araya geldiler. DÖSİAD Başkanı Gültekin Gencer ve TÜİB Başkanı Hüseyin Büyükfırat’ınkatıldığı toplantıyaTürkiye Ticaret MüşaviriMuhammet Atiker ve Ekonomi müşaviri Can Memduh Erdem , TÜİB Başkan Yardımcısı Selim Akbay’da eşlik ettiler.


Toplantıda işadamlarını Antalya konusunda bilgilendiren DÖSİAD Başkanı Gültekin Gencer, DÖSİAD’ı diğer STK’lar dan ayıran en büyük farkın uluslararası açılım yapması olduğunu söyleyerek Kırgızistan’dan Fas’a, Petersburg’dan Beyrut’a kadar bu güne kadar 17 ülkede iş forumları yaptıklarını belirtti. Gencer, DÖSİAD’ınAntalya’da Organize Sanayi Bölgesinde kurulduğunuve Antalya’da toplam üretimin 2.5 milyar dolara ulaştığını ve 70 ülkeye ihracat yapan bir Organize sanayine sahip olduklarının altını çizdi. Gencer DÖSİAD üyesi bir çok iş adamlarının ,bir çok ülkede fabrikaları olduğunu söyledi. Gencer konuşmasını daha sonra şöyle sürdürdü; ’Bizim ana ilkemiz bölgemiz ve Türk ekonomisine katkı sağlamak ve bölgemizdeki markaların tüm dünyada tanınmasını sağlamaktır’ diye konuştu.DÖSİAD Başkanı bu arada iki ülkenin dostluklarının sürmesi için Azerbaycanlı ve Türk işadamlarına büyük görevler düştüğünü vurguladı.


TÜİB Başkanı Hüseyin Büyükfırat’da Türk iş adamlarıiçin Azerbaycan’ın önemli bir merkez olduğunu belirterek, Dost ülkede yatırım yapmanın önü açıktır. Özellikle Hazar kıyısında yapılabilecek turizm tesisleri için Azerbaycan tahsis ve vergi indirimleri konusunda büyük kolaylıklarsağlamaktadır diye konuştu.


Daha sonra DÖSİAD üyesi işadamları ile Azerbaycan ekonomisine yön veren STK temsilcileri ve Azerbaycanlı iş adamları ikili görüşmelerle iki ülke arasındaki ticari bir köprü kurmak için görüş alışverişinde bulundular.DÖSİAD üyeleri Büyükelçilikte Hocalı anma törenlerine katıldılar.



Hocalı katliamı yıldönümü anma törenine katıldılar


Dösiad Başkanı Gültekin Gencer ve Dösiad üyeleri daha sonraHocalı katliamının yıldönümü dolayısıyla Türk Büyükelçiliğinde yapılan anma törenlerine katıldılar. BüyükelçiErkan Özaral’ın davetlisiolarak törenlere katılan Başkan Gencer ve Yönetim Kurulu üyeleri tören sonrası BüyükelçiÖzaral’ı ziyaret ederek kendilerine Döşemealtı halısı armağan ettiler. Büyükelçi Özaral, Antalyalı işadamlarının Azerbaycan’da yapacakları her türlü yatırım için Büyükelçilik olarak yardımcı olduklarını söyledi.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 14:54
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