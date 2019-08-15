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Döşemealtı’nın halı tarlaları dünya basınında

Döşemealtı’nın halı ve halı tarlalarının görsel şöleni, dünyanın önde gelen basın kuruluşları tarafından büyük bir ilgi ile takip ediliyor.

15 Ağustos 2019 Perşembe 10:23
Döşemealtı’nın halı tarlaları dünya basınında

Döşemealtı’nın halı ve halı tarlalarının görsel şöleni, dünyanın önde gelen basın kuruluşları tarafından büyük bir ilgi ile takip ediliyor. Dünyanın önde gelen basın kuruluşlarının gözdesi haline gelen halı tarlalarındaki birbirinden farklı renkler,foto muhabirlerinin çektikleri karelerle dünyaya tanıtıldı.


Ajansların çektiği fotoğraflar, Washington Post, CorriereDella Sera, NBC News gibi yabancı kuruluşlar tarafından paylaşıldı. İngilizce yayın yapan TRTWORLD ise belgesel niteliğinde tanıtım yaptı. Döşemealtı Halısını ve Halı Tarlalarını görüntülemek için ilçeye gelenfoto muhabirleri çektikleri fotoğrafları Amerika’dan, Avrupa’ya Uzakdoğu’dan Afrika’ya milyonlarca takipçisiyle paylaştı. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar on binlerce beğeni yüzlerce yorum aldı. Ev hanımlarının tezgahlarda dokudukları halıları da görüntüleyen dünyaca ünlü haber ve fotoğraf ajansları, abonelerine ve sosyal medya takipçilerine teknik bilgiler verdi.



Sarmaşık klibi çekildi


Şarkıcı Mabel Matiz ise, Maya adlı albümünde yer alan Sarmaşık’ın video klibini halılarıyla dikkat çeken Döşemealtı ilçesinde çekti. Temmuz ve ağustos aylarında halı tarlasına dönen ilçenin görsel atmosferini değerlendiren Matiz’in yeni video klibi müzik kanallarında milyonlarca insana ulaştı. Bir çok vatandaş, akademisyen ve fotoğraf sanatçısının da uğrak mekanı haline gelen Döşemealtı Halı Tarlalarını son olarak Arapça yayın yapan TRT Arabi kanallarının muhabirleri görüntüledi. Ev hanımlarının tezgahlarda dokudukları halıları görüntüleyen TRT Arabi muhabirleri, belgesel niteliğinde çekimler gerçekleştirdi.



Pastel renge dönüşüyor


Döşemealtı ilçesi kültürel zenginliklerinin yanında iklim avantajı nedeniyle de halı ticareti yapan esnafın bir numaralı tercihi oldu. Farklı illerde dokunan halılar Döşemealtı’na getirilerek Toros Dağlarının etrafında ki tarlalarda güneş altında pastel renge dönüştürülüyor. Yüz binlerce dönüm arazi üzerine tek tek serilen on binlerce halı, bir yandan Anadolu’nun kültürel zenginliğini gösterirken diğer yandan da ortaya yağlı boya tablolarını aratmayacak görüntüler çıkıyor. Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, “Bir yandan Yörük kültürümüz olan Döşemealtı Halımız diğer yandan da iklim avantajlarımız nedeniyle İlçemize kurulan Halı Tarlaları ile yerel, ulusal ve uluslararası medya kuruluşlarını bilgilendiriyoruz. Amacımız İlçemizi, Antalyamızı ve Türkiyemizi en güzel şekilde tanıtmak” dedi.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 10:23
  1. fotoğraf
  2. kültür
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