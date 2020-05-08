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Aktüel

Döşemealtı Belediyesi’nden Anneler Günü jesti

Döşemealtı Belediyesi, Anneler Günü öncesi ilçenin en büyük pazarı konumundaki Bahçeyaka Kapalı Pazaryeri’nde anne ve anne adaylarına 2 bin çiçek dağıttı.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 12:31:00 -
Döşemealtı Belediyesi’nden Anneler Günü jesti

Döşemealtı Belediyesi, Anneler Günü öncesi ilçenin en büyük pazarı konumundaki Bahçeyaka Kapalı Pazaryeri’nde anne ve anne adaylarına 2 bin çiçek dağıttı.


10 Mayıs Anneler Günü dolayısıyla anneleri ve anne adaylarını unutmayan Döşemealtı Belediyesi, Bahçeyaka Kapalı Pazaryeri’nde kurulan standda annelere ve anne adaylarına çiçek hediye etti. Pazaryerinde belediye ekipleri 2 bin çiçek dağıtımı gerçekleştirdi.


Dünyadaki en güçlü sevginin anne sevgisi olduğunu ifade eden Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, "Annelerimiz toplumun şekillenmesinde de önemli bir rol üstlenirler. Bizleri yetiştiren, emek veren, ömür boyu kalbinde bir çocuk olarak gören, annelerimizin ve anne adaylarımızın gününü kutluyor, sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum” dedi.

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