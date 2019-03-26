'Dorukhan’ı EURO 2020'den sonra kimse tutamaz’

Mehmet Demirkol, BeinSports ekranlarında yaptığı açıklamada Dorukhan Toköz için şunları söyledi:

“Şenol Güneş tedrisatı onun için kısa sürdü. Dorukhan’ın kendisine bir yöntem bulması lazım. Çok iyi oynadı. Defansif olarak, attığı paslarla, baskısıyla, driplingleriyle çok iyiydi. Ama gelişmesi lazım. Duramaz. Üzerine koyması lazım. Eğer bu gelişmeyi gösterirse Avrupa Şampiyonası’ndan sonra Dorukhan’ın bir sonraki durağı büyük bir yer olur. Beşiktaş satar Dorukhan’ı tutamaz. Ama Şenol Güneş sonrası tedrisat kiminle olacak? Dorukhan kiminle kendini geliştirecek? Çok doğru bir yolda. Umarım o yolu devam ettirir.”