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'Dorukhan’ı EURO 2020'den sonra kimse tutamaz’

BeinSports yorumcusu Mehmet Demirkol’dan, Beşiktaş'ın genç oyuncusu Dorukhan Toköz için çarpıcı bir yorum yaptı.

26 Mart 2019 Salı 15:36
'Dorukhan’ı EURO 2020'den sonra kimse tutamaz’

Mehmet Demirkol, BeinSports ekranlarında yaptığı açıklamada Dorukhan Toköz için şunları söyledi:

Şenol Güneş tedrisatı onun için kısa sürdü. Dorukhan’ın kendisine bir yöntem bulması lazım. Çok iyi oynadı. Defansif olarak, attığı paslarla, baskısıyla, driplingleriyle çok iyiydi. Ama gelişmesi lazım. Duramaz. Üzerine koyması lazım. Eğer bu gelişmeyi gösterirse Avrupa Şampiyonası’ndan sonra Dorukhan’ın bir sonraki durağı büyük bir yer olur. Beşiktaş satar Dorukhan’ı tutamaz. Ama Şenol Güneş sonrası tedrisat kiminle olacak? Dorukhan kiminle kendini geliştirecek? Çok doğru bir yolda. Umarım o yolu devam ettirir.”

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 15:36
  1. Beşiktaş
  2. dorukhan toköz
  3. Şenol Güneş
  4. Mehmet Demirkol
  5. beinsports

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