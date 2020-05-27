Dorukhan Toköz kimdir? Dorukhan Toköz Fenerbahçe ile anlaştı mı?

Fenerbahçe’nin Beşiktaş forması giyen Dorukhan Toköz ile ilgilendiği iddiaları gündeme geldi. Peki, Dorukhan Toköz Fenerbahçe ile anlaştı mı?

Dorukhan Toköz Fenerbahçe ile anlaştı mı?

Beşiktaş ile mukavelesi 2021'de bitecek olan Dorukhan Toköz için Fenerbahçe'nin devreye girdiği ileri sürüldü. Dorukhan'ın menajeri Ahmet Bulut konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Ajansspor'a konuşan Ahmet Bulut, "Böyle bir şey yok. Dorukhan'ın 1 sene daha sözleşmesi var. Beşiktaş'ta kalıyor. Sözleşmesinde iyileştirme meselesini, salgın nedeniyle henüz görüşmedik" dedi.

Dorukhan Toköz kimdir?

Dorukhan Toköz 21 Mayıs 1996’da Eskişehir’de doğdu. Genç futbolcu orta saha mevkiinde oynuyor. Kariyerine Eskişehir’de başlayan Dorukhan’ın İstanbul macerası 2018’de başladı.

Dorukhan 1 Temmuz 2018'de Eskişehir'den Beşiktaş'a 150 bin Euro bonservis ücretiyle transfer oldu.

Beşiktaş ile 33 maça çıkan Dorukhan 3 gol atıp 3 asist yaptı.