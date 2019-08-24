Doruk ile BAL-GÖÇ arasında işbirliği protokolü

Doruk Sağlık Grubu Medikal Direktörü Uzm Dr. Fulden Küçük, Balkan Göçmenleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği (Bal-Göç) yönetimini ziyaret etti.

Dernek yönetimi, dernek üyelerinin özel sağlık kuruluşlarından beklentilerini ve isteklerini paylaşırken, Dr. Küçük ise "Doruk Sağlık Grubu hastanelerimize gelen hastaların sadece teşhis ve tedâvilerini değil aynı zamanda hasta ve yakınlarının psikolojilerini de düşünüyor, bu yüzden bütün çalışanlarımızın davranış ve yaklaşım şekillerine önem veriyoruz" dedi.

Dr. Küçük, Doruk Sağlık Grubu’nun Bursa’ya ait bir zincir hastane kuruluşu olduğunu belirterek, mevcut iki hastane ve iki tıp merkezi ile hizmet verdiklerini, çok yakın zamanda Nilüfer bölgesinde büyük bir hastaneyle Bursalıların hizmetinde olacaklarını belirtti.

BALGÖÇ Başkanı Dr. Gürçay Cem de, gerçekleşen ziyaretten memnuniyetini dile getirirken, Dr. Küçük’ü de BALGÖÇ üyesi yaptı.

Ziyaretin sonunda dernek üyelerinin Doruk Sağlık Grubu hastanelerinin imkânlarından faydalanabilmesi için protokol imzalandı.