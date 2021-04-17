Dörtyol Belediye Başkanı Serdar Arseven'e konuştu: Atları toplayıp açıklama yapacağız

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Adalar'dan topladığı bin 177 attan 50'si Hatay Dörtyol Belediyesi’ne hibe etdilmişti. Anlaşmaya göre Hatay Dörtyol'a çip takılarak gönderilen atların kaybolduğu iddia edildi.

Troller yine yalanda buluştu

'128 milyar dolar nerede?' sorusu ile provokasyona soyunan çevreler, sosyal medyada '50 at nerede?' hashtagh'i ile paylaşımda bulundu. '128 milyar nerede?' sorusuna, '50 at nerede?' sorusunu da ekleyen CHP'li troller, 1 milyona yakın mesaj paylaştı. Atların kesilip sucuk yapıldığı yalanını ortaya atacak kadar gözü kararmış olanlara cevap, Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin'den geldi.

'Atları toplayıp açıklama yapacağız'

Hatay Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin, Gazeteci Serdar Arseven'e konuştu. Başkan Keskin, "Buralar Türkmen diyarları, at çiftlikleri var. İBB’den atları çiftlikler için istedik. 'Yok kesmişler yok sucuk yapmışlar yalanları!' Çiftlik sahiplerinden atları istedik. Atları toplayıp açıklama yapacağız." dedi.