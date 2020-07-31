Dört ürünle ilgili sevindiren gelişmeler

Buğra Kardan

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), mısır alımını Türkiye genelinde 260’ı iş yeri, 156’sı protokol imzalanan lisanslı depo olmak üzere toplam 416 noktada gerçekleştirecek. Üreticilerin alım noktalarında herhangi bir zorlukla karşılaşmamaları için pandemiye yönelik tedbirlere uymaları; Çiftçi Kayıt Sistemi bilgilerini güncellemeleri ve randevu talep etmeleri önem taşıyor.

Tarım Kredi’den rekor

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi) tarafından üreticilerden 220 bin ton arpa alındı, karşılığında 250 milyon lira ödeme yapıldı. 2019’un tamamında alınan arpa miktarı da aşıldı. 2020’de 1 milyon 600 bin ton ve 2.5 milyar lira tutarında ürün alımı hedefleniyor. Tarım Kredi, 2019’da toplamda 1 milyar 250 milyon lira karşılığında 760 bin ton ürün aldı. 6 bin 800 üreticiden kooperatifler kanalıyla 300 bin ton ürünü 400 milyon lira bedelle temin etti. Kurum geçen sene ürün alım faaliyetlerini 990 kooperatifte devam ettirdi.

İkramiyeler ödeniyor

Toplam 412 bin ton çay alımı yapan ÇAYKUR Genel Müdürlüğü, işçi ikramiyelerinin bugün çekilebileceğini müjdeledi. Kurumdan konuyla ilgili yapılan duyuruda işçi personelin 2020 ilave tediye bedellerinin ilgili banka hesaplarına dün aktarıldığına işaret edildi. Duyuruda teşekkülün mali imkânları zorlayarak bu ödeme planlamasını oluşturduğuna dikkat çekildi.