Dört partili yeni ittifak geliyor! Flaş gelişme, az önce duyuruldu

Oy oranları bindelik dilimlerle ölçülen ve "dostlar alışverişte görsün" diye siyaset yapan dört parti, ittifak kararı aldı.

Memleket Partisi, Zafer Partisi, Doğru Parti ve Adalet Partisi’nin oluşturduğu ittifak son düzlüğe girdi. Partilerin uzun istişarelerinin ardından dört parti birlikte yol yürüme kararı aldı.

Yürüttükleri ittifak çalışmalarına dair bilgi veren Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, dört siyasi parti genel başkanlarının önümüzdeki haftalarda yan yana basının karşısına çıkacağını söyledi ve “Biz açıklamamızı Anıtkabir’de yapacağız” dedi.

Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre; ittifak çalışmaları kapsamında toplantılarını çarşamba günleri yaptıklarını, çok yakın bir süreçte de nihai toplantılarını gerçekleştireceklerini belirten Vecdet Öz, “İsmi ve programının oluşturulmasının ardından açıklama safhasına girilecek” diye konuştu.