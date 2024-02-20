  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye'nin en değerli 5 oyuncusunu açıkladılar! İşte ezberleri bozan o liste...

Akaryakıt fiyatlarına dev indirim geliyor! Depoları ağzına kadar doldurmak için o tarihi bekleyin

Hedef maalesef yine Türkiye! Ankara'nın SİHA yağdırdığı o ülke Yunanistan ile anlaşmak üzere

CHP’nin ağa babası, Özgür Özel’in akıl hocası! “İcazet” alamayan birçok ismin üstü çizildi

O Arap ülkesinden Türkiye'ye 1 milyon insan gelecek

Türk sanayi devi iflas bayrağını çekmek üzere! Dünyada ilk 5 arasındaydı

Tüm emeklileri bayram ettirecek haber! Bütün emeklilere ücretsiz olacak

20 Şubat 2024: Günün Âyet ve Hadisi

'Daltonlar Çetesi' çökertildi! Gözaltılar sürüyor

20 Şubat 1990: Ahmet Gürkan'ın vefatı (İlahiyatçı/Milletvekili)
Gündem Dört koldan İslam’a saldırıyorlar: Zillet medyası iyice kudurdu! Yine skandal, sahneye çıktılar!
Gündem

Dört koldan İslam’a saldırıyorlar: Zillet medyası iyice kudurdu! Yine skandal, sahneye çıktılar!

Yeniakit Publisher
2024-02-20 11:36:00 - 2024-02-20 11:45:56
Dört koldan İslam’a saldırıyorlar: Zillet medyası iyice kudurdu! Yine skandal, sahneye çıktılar!

CHP'nin fonladığı Tele1'de gün geçmiyor ki bir skandal daha yaşanmasın. Gazeteci Ümit Zileli'ye konuk olan ilahiyatçı Nazif Ay, İslam dinini hedef alarak iyiden iyiye alçaldı...

CHP’nin fonladığı Tele1’de sözde ilahiyatçı Nazif Ay, şeriat hakkında skandal sözler söyledi. Sözcü'nün yavrusu Korkusuz gazetesinde kalem oynatan Ümit Zileli’nin programına konuk olan Nazif Ay, “Şeriat uydurma bir dinin kaynağı olarak önümüzde durmaktadır” diyerek skandal bir açıklamaya imza attı.

Ay, “Şu olacak bu olacak diye ceza sistemi olamaz. Şeriatçıların ortaya koyduğu ve bize kabul ettirmeye çalıştıkları şeriat uydurma bir dinin kaynağı olarak önümüzde durmaktadır. Hadise dayalı bir ceza sistemi olamaz, hadislerden ceza çıkmaz” diye konuştu.

HEDEFLERİ İSLAM

Son olarak LGBT destekçisi avukat Feyza Altun, “Şeriata s.kayım” diyerek sinkaflı küfür sonucu hakkında soruşturma açılmış ve daha sonra ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Doğalgaz keşfi! Piyasa değeri 3 milyar lira: 300 milyon metreküp daha! Türkiye'ye müthiş doğalgaz müjdesi!
Doğalgaz keşfi! Piyasa değeri 3 milyar lira: 300 milyon metreküp daha! Türkiye'ye müthiş doğalgaz müjdesi!

Ekonomi
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Doğalgaz keşfi! Piyasa değeri 3 milyar lira: 300 milyon metreküp daha! Türkiye'ye müthiş doğalgaz müjdesi!

Ve başardık! SİHA ve helikopterlerimize yerli motor
Ve başardık! SİHA ve helikopterlerimize yerli motor

Teknoloji

Ve başardık! SİHA ve helikopterlerimize yerli motor

Hollanda'da akaryakıt fiyatları zirve yaptı: Dizelin litre fiyatı arttıkça arttı
Hollanda'da akaryakıt fiyatları zirve yaptı: Dizelin litre fiyatı arttıkça arttı

Dünya

Hollanda'da akaryakıt fiyatları zirve yaptı: Dizelin litre fiyatı arttıkça arttı

Motorine indirim gelecek! 20 Şubat: Güncel benzin ve motorin fiyatları! Akaryakıt fiyatlarında tabela
Motorine indirim gelecek! 20 Şubat: Güncel benzin ve motorin fiyatları! Akaryakıt fiyatlarında tabela

Ekonomi

Motorine indirim gelecek! 20 Şubat: Güncel benzin ve motorin fiyatları! Akaryakıt fiyatlarında tabela

Mısır'la yerel para veya ‘trampa’ ile ticaret yapılsın! Türkiye-Mısır ilişkilerinde hedef: ihracatta tercihini ilan etti!
Mısır'la yerel para veya ‘trampa’ ile ticaret yapılsın! Türkiye-Mısır ilişkilerinde hedef: ihracatta tercihini ilan etti!

Ekonomi

Mısır'la yerel para veya ‘trampa’ ile ticaret yapılsın! Türkiye-Mısır ilişkilerinde hedef: ihracatta tercihini ilan etti!

Bakan Yusuf Tekin öğretmenleri sevindirdi! Flaş kararı: müjdeli haber geldi! İlgili sözleri
Bakan Yusuf Tekin öğretmenleri sevindirdi! Flaş kararı: müjdeli haber geldi! İlgili sözleri

Eğitim

Bakan Yusuf Tekin öğretmenleri sevindirdi! Flaş kararı: müjdeli haber geldi! İlgili sözleri

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Okur

Tilki olmuş...

Orhan İnan

İslam'a ve O nun şeriatına dil uzatanın, inkar edenin hükmü bellidir. Rabbim illa hükmünü uygulayacaktir. Ancak, İslam diyarında bu kadar pervasızca İslam'a dil uzatabilmek ayrı kronik bir vaka. Devlet bunları susturup,Müslümanların provoke edilmesine izin vermemeli..
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23