Dört koldan İslam’a saldırıyorlar: Zillet medyası iyice kudurdu! Yine skandal, sahneye çıktılar!

CHP’nin fonladığı Tele1’de sözde ilahiyatçı Nazif Ay, şeriat hakkında skandal sözler söyledi. Sözcü'nün yavrusu Korkusuz gazetesinde kalem oynatan Ümit Zileli’nin programına konuk olan Nazif Ay, “Şeriat uydurma bir dinin kaynağı olarak önümüzde durmaktadır” diyerek skandal bir açıklamaya imza attı.

Ay, “Şu olacak bu olacak diye ceza sistemi olamaz. Şeriatçıların ortaya koyduğu ve bize kabul ettirmeye çalıştıkları şeriat uydurma bir dinin kaynağı olarak önümüzde durmaktadır. Hadise dayalı bir ceza sistemi olamaz, hadislerden ceza çıkmaz” diye konuştu.

HEDEFLERİ İSLAM

Son olarak LGBT destekçisi avukat Feyza Altun, “Şeriata s.kayım” diyerek sinkaflı küfür sonucu hakkında soruşturma açılmış ve daha sonra ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.