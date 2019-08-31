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Dört koldan Akdeniz’deyiz

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Tüm devletler Akdeniz’de bir tek biz yokuz” sözünün büyük tepki topladığı bir süreçte Doğu Akdeniz’in sıcak sularındaki varlığını güçlendirmeye devam eden Türkiye; Fatih, Yavuz ve Barbaros gemilerinin ardından Oruç Reis araştırma gemisini de bölgeye gönderdi.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 09:17
Dört koldan Akdeniz’deyiz

 Haber Merkezi 

Bölgesel bazda küresel eşkıyalara geçit vermeyerek hem masada hem sahada aktif bir dış politika izleyen Türkiye, Doğu Akdeniz’de doğalgaz aramaları kapsamında dördüncü gemisini de yola çıkardı. Doğu Akdeniz’de görev yapacak 4’üncü araştırma gemimiz Oruç Reis, “Vira Bismillah” diyerek İstanbul’dan Mersin’e hareket etti.

4’üncü gemimiz de akdeniz’de

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Tüm devletler Akdeniz’de bir tek biz yokuz” sözünün büyük tepki topladığı bir süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğündeki Türkiye, Akdeniz’in sıcak sularındaki varlığını artırıyor. Fatih sondaj gemisi, Yavuz sondaj gemisi ve Barbaros sismik araştırma Gemisinin ardından MTA Oruç Reis araştırma gemisini de bölgeye gönderdi. Doğu Akdeniz’de görev yapmak üzere İstanbul’dan yola çıkan ve Mersin’e giden Oruç Reis gemimiz Antalya’ya ulaştı. Oruç Reis, Fatih ve Yavuz sondaj gemileri ile Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisinin ardından Türkiye’nin ilk yerli ve milli sismik araştırma gemisi olarak Akdeniz’e indi. Türkiye’nin dört koldan Akdeniz’e inmesi, “Doğu Akdeniz’de herkes var, bir tek Türkiye yok” diyen dış politika cahili CHP lideri Kılıçdaroğlu’na da adeta kapak oldu.

Bakan dönmez: Türkiye sizinle

Oruç Reis’in, Doğu Akdeniz’deki gücümüze güç katacağını ifade eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez sosyal medya hesabından, “Oruç Reis gemimiz arkasına milletimizin desteğini alarak Akdeniz’e indi. Gemimize ve personelimize bu milli görevde başarılar dilerim. Türkiye sizinle” paylaşımında bulundu. Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Çanakkale Boğazı’ndaki seyri süresince havadan çekilen görüntülerine de yer verdi.

Varlığımızı sağlamlaştırdık

Türkiye; Akdeniz’de Yavuz ile Karpaz-1 kuyusunda, Fatih ile Finike-1 kuyusunda sondajlarına devam ederken, Barbaros Hayreddin Paşa gemisiyle de sismik çalışmalarını sürdürüyor. Açık denizlerde iki ve üç boyutlu derin sismik arama yapabilecek kapasitede sevk ve manevra sistemlerine sahip olan 86 metre uzunluğundaki MTA Oruç Reis gemisinin de bölgeye inmesi ile Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki varlığı daha da güçlendi.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 09:17
  1. İstanbul
  2. Mersin
  3. Antalya
  4. Doğu Akdeniz
  5. Oruç Reis
  6. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
  7. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  8. Fatih sondaj gemisi
  9. Akdeniz
  10. MTA Oruç Reis araştırma gemisi
  11. Oruç Reis Fatih ve Yavuz sondaj gemileri
  12. Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisi
  13. CHP lideri Kılıçdaroğlu
  14. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
  15. Çanakkale Boğazı
  16. Karpaz-1 kuyusu
  17. Barbaros Hayreddin Paşa
  18. MTA Oruç Reis gemisi

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