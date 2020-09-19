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Spor Dört klasman ve iki klasman yardımcı hakemi, koronavirüse yakalandı
Spor

Dört klasman ve iki klasman yardımcı hakemi, koronavirüse yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-09-19 12:38:30 -
Dört klasman ve iki klasman yardımcı hakemi, koronavirüse yakalandı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), dört klasman ve iki klasman yardımcı hakeminin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, dört klasman hakemi ve iki klasman yardımcı hakeminin 17 Eylül Perşembe günü gerçekleştirilen rutin Kovid-19 testi sonuçlarının pozitif çıktığını bildirildi.

Hakemlerin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavilerine başlandığı belirtildi. 14 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek hakemlerin yapılacak tüm tetkik ve testlerinin yakından takip edileceği kaydedildi.


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