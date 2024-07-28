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Yaşam Dört ilde orman yangını çıktı
Yaşam

Dört ilde orman yangını çıktı

Yeniakit Publisher
2024-07-28 19:19:00 -
Dört ilde orman yangını çıktı

Antalya'nın Serik ilçesi, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi ve Yalova'nın Armutlu ilçesinde çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor.

Sıcak havaların neden olduğu orman yangınlarına, yenileri eklenmeye devam ediyor.

Bugün Kahramanmaraş, Gaziantep, Antalya ve Yalova'dan orman yangını haberleri geldi.

İhbar alan ekipler hızla olay yerine gelerek, alevleri ilerlemeden kontrol altına almaya çalışıyor.

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki ormanlık alanda saat 13.20 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
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İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler yangına; 1 helikopter, 11 arazöz, 4 su tankı, 3 ilk müdahale aracı, 1 iş makinesi ve 110 personelle müdahale ediliyor.

Jandarma ekipleri bölgeye vatandaşların girişine izin vermezken, söz konusu bölgede bulunan vatandaşlar da tahliye ediliyor.

Jandarma ekipleri bölgeye vatandaşların girişine izin vermezken, söz konusu bölgede bulunan vatandaşlar da tahliye ediliyor.

ANTALYA'DA ORMAN YANGINI

Serik'e bağlı Yumaklar Mahallesi Koca Mehmetler Akçalar mevkisinde saat 16.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangın bölgesine kara ve hava ekipleri sevk edildi. Serik Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin karadan müdahale ettiği yangına hava araçları da yönlendirildi.

Ekiplerin yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

GAZİANTEP'TE DE ALEVLER YÜKSELDİ

Merkez Şehitkamil ilçesindeki Dülükbaba Ormanı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yönlendirilen Orman İşletme Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale ediyor.​​​​​​​

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışması sürüyor.

YALOVA

Yalova'nın Armutlu ilçesinde Kapaklı ve Keçikayalıkları'nda da henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 2 helikopter, 10 arazöz ve itfaiye araçlarının müdahale ettiği yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Yalova Valisi Hülya Kaya X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

Armutlu'da Kapaklı ve Keçikayalıkları'nda iki noktada gelişen yangına 2 adet yangın söndürme helikopteri,10 arazöz ve bölgedeki itfaiye araçlarımızla müdahale ediyoruz. Kısa sürede yangını kontrol altına almayı umuyoruz. Gerekli tüm önlemler için ekiplerimiz ve gönüllüler sahada.

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