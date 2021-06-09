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Ekonomi Dört gözle beklenen müjde geldi! Paralar yarın hesaplarda
Ekonomi

Dört gözle beklenen müjde geldi! Paralar yarın hesaplarda

Ticaret Bakanı Mehmet Muş; esnaf ve sanatkarlara yönelik hibe desteği ödemelerinin yarından itibaren banka hesaplarına yatırılacağını açıkladı. Destek kapsamında esnafa 3 bin ve 5 bin TL ödeme yapılacak.

Yeniakit Publisher
2021-06-09 14:31:00 -
Dört gözle beklenen müjde geldi! Paralar yarın hesaplarda

Koronavirüs pandemisinden olumsuz etkilenen esnafın, dört gözle beklediği haber Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan geldi. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Muş, hibe desteği ödemelerinin yarın yapılacağını söyledi.

3 bin TL ve 5 bin TL ödeme yapılacak

Bakan Muş, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Hibe desteğine başvuran esnafımıza yarından itibaren ödemelere başlıyoruz. 3 bin TL ve 5 bin TL hibe desteği ödemesi, başvuru sıralaması dikkate alınmak suretiyle, yarından itibaren esnafımızın Bakanlığımıza bildirdiği banka hesaplarına yatırılmaya başlanacaktır." dedi.

Hibe desteği için esnaf iki gruba ayrılacak

1 milyon 384 bini aşkın esnaf ve sanatkara yaklaşık 4 milyar 622 milyon liralık ödeme yapılacak. Söz konusu ödeme için esnaflar iki gruba ayrılacak ve yer aldığı gruba göre 3 bin veya 5 bin TL ödemesini alacak.

5 bin TL destek alacak esnaf grubu

Birinci grupta yer alan işletmelere 5 bin TL ödeme yapılacak. Bu grupta 235 bin esnaf bulunuyor. 5 bin TL'lik destekten yararlanacaklar şunlar: Kahvehane, kantinler, kafe, hamamlar, çay bahçesi gibi yerler ile okul ve personel servisleri, öğrenci yurtları, lunaparklar, kırtasiyeler, internet kafeler, düğün salonları.

3 bin TL ödeme yapılacak esnaf grubu

İkinci grupta yer alan işletmelere ise 3 bin TL ödeme yapılacak. Bu grupta bulunan esnaf sayısı 1 milyon 150 bini aşıyor. 3 bin TL'lik destekten yararlanacaklar ise şunlar: Onarım, bakım, tamirat, seyyar satıcılar, kaporta işleri ile uğraşanlar, sıhhi tesisatçılar, müzisyenler, hırdavatçılar, oto yıkamacılar, oyuncakçı, kuru temizlemeciler, camcılar, çilingirler, bakırcılar, kalaycılar, ayakkabıcılar, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları, konfeksiyoncular, kurs işletmecileri tuhafiyeciler, zücaciyeler.

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